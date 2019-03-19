Общество предало нас: под Запорожьем учителя объявили бессрочную забастовку

Коллаж РБК-Украина

Протест связан с невыплатой зарплат

В Розовском районе Запорожской области учителя объявили забастовку, которая связана с невыплатой зарплаты. В последний раз им платили еще в прошлом году. Об этом информирует ТСН.

Пару недель назад занятия были отменены из-за забастовки педагогов, которые уже третий месяц не получают денег за свою работу. Учителя даже отправились к районной администрации и требуют от чиновников немедленно оплатить задолженность, поскольку у многих из них нет даже денег на еду.

Видео: (YouTube/ТСН)

"Поверьте, очень стыдно, когда ты в магазине пишешся на буханку хлеба в долг, а у тебя за плечами стоят твои ученики. Поверьте - это очень стыдно. Стыдно и унизительно", - рассказывает одна из педагогов.

К слову, забастовку объявили аж семь школ Розовского района. По словам педагогов, их уже начали запугивать тем, что, если они не вернутся к учебному процессу, то за каждый день с них будут вычитать деньги. Однако учителя сдаваться не планируют, заявляют, что забастовка будет бессрочной.

По словам чиновников, задолженность возникла из-за отмены выборов в территориальные общины. С 1 января бюджетные выплаты должны были направить уже на вновь созданные объединения. Но из-за введения в ноябре прошлого года военного положения, выборы в территориальных общинах пришлось отменить.

Деньги, которые должны заплатить людям, зависли в воздухе. Председатель Розовской РГА Владимир Ревут отметил, что в конце прошлой недели на подпись к президенту Украины поступил закон. Теперь осталось дождаться пока изменения будут подписаны и вступят в силу.

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