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В общежитии Днепра вспыхнул пожар: пострадала студентка (фото)

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 15:34

Видео: (YouTube/informator.ua)

8 февраля около 23:40 в Днепре в общежитии, расположенном на улице Байкальской, вспыхнул пожар. Во время происшествия пострадала 17-летняя девушка, сообщает Информатор.

На место происшествия оперативно прибыла скорая, несколько бригад ГСЧС и экипажи патрульной полиции. Установлено, что пожар начался в одной из комнат, расположенной на 3 этаже.

 

Фото: (dp.informator.ua)

Во время происшествия пострадала студентка, которая находилась в комнате. Ее спасатель вынес из помещения и передал медикам. Оказав первую помощь, врачи госпитализировали девушку в детскую больницу №6.

Есть вероятность, что девушка отравилась, надышавшись дымом. Однако, что стало причиной пожара - неизвестно. На место вызвали следственно-оперативную группу. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

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