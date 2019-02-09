В общежитии Днепра вспыхнул пожар: пострадала студентка (фото)

17-летняя девушка отравилась, надышавшись дымом

Видео: (YouTube/informator.ua)

8 февраля около 23:40 в Днепре в общежитии, расположенном на улице Байкальской, вспыхнул пожар. Во время происшествия пострадала 17-летняя девушка, сообщает Информатор.

На место происшествия оперативно прибыла скорая, несколько бригад ГСЧС и экипажи патрульной полиции. Установлено, что пожар начался в одной из комнат, расположенной на 3 этаже.

Фото: (dp.informator.ua)

Во время происшествия пострадала студентка, которая находилась в комнате. Ее спасатель вынес из помещения и передал медикам. Оказав первую помощь, врачи госпитализировали девушку в детскую больницу №6.

Есть вероятность, что девушка отравилась, надышавшись дымом. Однако, что стало причиной пожара - неизвестно. На место вызвали следственно-оперативную группу. В деталях случившегося разберутся правоохранители.

Напомним, что в Закарпатской области при пожаре в монастыре погиб монах.

Как сообщалось ранее, 18 января в одном из сел Запорожской области загорелся дом. В результате пожара погиб мужчина и двое детей. Мать и жена, которая узнала о смерти семьи, совершила самоубийство.Также мы писали о том, что 22 января в Киеве на Борщаговке произошел пожар в одной из кварти жилого дома, в результате чего погибла женщина.