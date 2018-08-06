Обвинения в рейдерстве и вызовы полиции: скандал в музыкальной академии им. Чайковского

Фото: Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского (РБК-Украина, Виталий Носач)

В ожидании выборов "полноценного" ректора разгорелся скандал между двумя временными руководителями учебного заведения

В Киеве назревает скандал вокруг смены руководителей Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

Приказом Министерства культуры Украины № 717/0/17-18 1 августа 2018 года. и.о. ректора Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского назначено Первого проректора, доцента Анатолия Бровия, говорится на сайте академии.

С таким решением не согласен общественный деятель и ученый, профессор Максим Тимошенко, который с 11 июня 2018 по 1 августа 2018-го занимал должность и.о. ректора этой академии.

По словам Тимошенко, решение о его увольнении – неправомерное, а Бровий считает решение законным, ссылаясь на приказ Минкульта. Поддержать Максима Тимошенко решили многие студенты и преподаватели заведения. Они пишут ему письма поддержки и выходят на митинги за и.о. ректора, протестуя против назначения Бровия. Также на защиту Тимошенко стал знаменитый режиссер Роман Балаян.

Фото: Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского (РБК-Украина, Виталий Носач)

В конфликте дошло до вызовов полиции, столкновений и обвинений обеих сторон в рейдерстве учебного заведения. Тем временем выборы полноценного ректора академии осенью 2018-го. По словам бывших студентов академии, за это время с назначениями руководства заведения может произойти все что угодно, вплоть до смены документов таким образом, чтобы проведение конкурса стало невозможным.

Styler решил разобраться в ситуации и приводит мнения всех трех сторон конфликта – окружения и.о. ректора Максима Тимошенко, которого отстранили от должности, позицию новоназначенного и.о. ректора Анатолия Бровия и представителя Министерства культуры Украины, который подписывал приказ о кадровых изменениях в учебном заведении.

Поддержка студентов и увольнения преподавателей

Как рассказала в комментарии для Styler Татьяна Хоменко, пресс-секретарь отстраненного от должности и.о. ректора НМАУ ім. П.И.Чайковского Максима Тимошенко, его уольнение ряд работников заведения считают незаконным, а сам Тимошенко начал системную борьбу с коррупцией в учебном заведении, который до недавнего времени возглавлял.

Фото: Макисм Тимошенко, которого недавно отстранили от выполнения обоязанностей ректора академии (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Сейчас на его место назначили Анатолия Анатольевича Бровія, который ранее работал в консерватории проректором и юристом. 1 августа Минкультом был подписан приказ об увольнении Тимошенко с этой должности, после чего назначили этого человека. Мы считаем, что в освобождении Тимошенко является нарушение Трудового Кодекса, поскольку для его увольнения не было никаких официальных причин. Также не было осуществлено ряд проверок, которые стали бы основанием для увольнения, ведь невозможно просто так увольнять человека без его ведома и назначать кого-то другого", - говорит Татьяна Хоменко.

По ее словам, когда об освобождении Тимошенко узнали работники академии, то многие из них написали обращение на имя'я президента, на имя'я премьер-министра, в Министерство культуры со словами возмущения этой ситуацией. Также есть аналогичное коллективное обращение от тех, кто учится в академии, которое подписали около ста студентов. Тимошенко получил среди студентов и преподавателей большим уважением говорит она.

Кроме того, по словам экс-студентов академии, Тимошенко начал бороться с коррупцией в Академии и отменил ограничение, согласно которым ранее студентам запрещалось заниматься в помещениях после 9 вечера, если у них нет своего музыкального инструмента.

Видео: Отстранен в.а. ректора Максим Тимошенко о ситуации, которая возникла вокруг академии (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Сейчас - период отпусков. Сам Министр культуры также находится в отпуске, и поэтому решение об освобождении Тимошенко подписал Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры Украины, который имеет право подписи таких документов. Также в отпуске очень много преподавательского профессорского состава. Возможно, на это и был расчет, что вряд ли кто-то сможет пойти на протест против этих действий. Но 6 августа студенты собрались под Кабинетом Министров, чтобы выразить свой протест против освобождения Тимошенко", - добавила Татьяна Хоменко.

Примечательно, что господин Тимошенко пробыл на посту довольно мало – полтора месяца. Впрочем, при этом его пресс-секретарь Татьяна Хоменко уверяет, что этого времени было достаточно, чтобы он произвел положительное впечатление.

Фото: Письма в поддержку Максима Тимошенко (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Положительные впечатления подкрепляются также репутацией его отца, который занимал должность ректора академии с 1984 по 2004 год (Олег Тимошенко, 1932-2010. Украинский хоровой дирижер и педагог, Народный артист Украины, профессор. В Киевской консерватории работал с 1963 года, занимал должность ректора с 1983 по 2004 год – ред.). Он очень много сделал для учебного заведения. Кроме того, уважаемые сотрудники академии, госпожа Гуменюк и госпожа Давыдова, уволились в знак протеста против увольнения Тимошенко, а до того они более тридцати лет проработали вместе с его отцом", - говорит она.

Кроме того, по словам активистов, в этой истории фигурирует и оперная певица Мария Максакова.

"У нас отдельно есть консерватория, отдельно – оперная студия. Максакова хочет стать директором оперной студии. Но у нее нет соответствующего образования, чтобы там преподавать и работать. И она не является гражданкой Украины. Они с Бровием действуют заодно. Кроме того, Бровий работал при прошлом ректоре академии, которого ранее отстранили за системные ошибки и коррупцию", - говорит бывшая студентка академии им. Чайковского Александра Морозова.

Стороны обвиняют друг друга в рейдерском захвате

Недавно представители обеих сторон конфликта - и Бровия, и Тимошенко, обвинили друг друга в рейдерском захвате академии.

В свою очередь новоназначенный Министерством культуры исполняющий обязанности ректора академии Анатолий Бровий, которого назначили вместо Тимошенко, заявил, что уволенный и.о. ректора НМАУ пытается провести рейдерский захват учебного заведения и не дает новоназначенному руководителю приступить к выполнению своих законных обязанностей.

Об этом говорится в пресс-релизе, которое получило издание "Гордон".

Фото: Анатолий Бровий, которого назначили исполняющим обязанности ректора академии, считает приказ Минкульта абсолютно законным (facebook.com/Анатолій Бровій)

По словам новоназначенного в.а. ректора Бровия, Максим Тимошенко не желает решать этот вопрос в суде и даже управляет "толпой титушек".

"Тимошенко – сын знаменитого ректора Олега Тимошенко. И меня удивляет такое неуважение к академии, ее коллектива и памяти отца", – сказав он.

Так, 1 августа Анатолий Бровий застал в своем кабинете "четырех неизвестных, которых провели в этом помещение якобы по приглашению бывшего и.о. ректора Тимошенко. После вызова полиции стороны договорились, что решать конфликт надо законно путем обращения в суд", - пишет издание.

По словам Бровия, и самого отстраненного и.о. ректора Максима Тимошенко сопровождали "крепкие ребята". Они сначала представились активистами, потом – журналистами, однако на просьбу показать соответствующее удостоверение ответили агрессивным отказом.

Бровий напомнил, что занимает пост первого проректора НМАУ с 2016-го года и по закону именно он должен временно возглавить академию при увольнении с должности предыдущего руководителя заведения. По словам Бровия, обвинения в его сторону беспочвенны и не имеют никаких подтверждений.

В то же время его оппоненты утверждают, что Бровий зашел в кабинет ректора за день до того, как приступил к исполнению обязанностей и пытался забрать печать. Этом начал противодействовать Тимошенко, что и вызвало конфликт.

Видео: Новый и.о. ректора Анатолий Бровий считает, что была проведена попытка рейдерского захвата академии (facebook.com/Анатолий Бровій)

Стоит добавить, что письма с похожими обвинениями в рейдерстве академии журналист Styler и получил от стороны Максима Тимошенко, которого недавно уволили с должности.

На электронную почту журналиста пришло письмо, имеющее название "рейдерский захват консерватории", наоборот, людьми Бровия. Также в пресс-релизе напомнили о важности самого учебного заведения для Украины.

"Национальная Музыкальная Академия Украины им. П. И. Чайковского – основной центр развития культуры Украины. Музыканты, выпускники консерватории, представляют Украину, как на государственном, так и на международном уровне", - напоминают в пресс-релизе от пресс-секретаря недавно отстраненного Максима Тимошенко.

"Были нарушения в нескольких позициях"

Максим Тимошенко должен был исполнять обязанности ректора академии до выборов нового руководителя учебного заведения 20 сентября 2018 года, но в его деятельности нашли ряд нарушений, утверждают в Минкульте.

Чтобы узнать позицию Министерства культуры Украины, Styler также связался с Ростиславом Карандеевым, государственным секретарем Министерства культуры Украины, который подписывал приказ Министерства культуры Украины № 717/0/17-18 1 августа 2018 года о назначении новым в.а. ректора академии Анатолия Бровия.

"Если кто-то считает, что Министерство издало приказ с нарушением, то можно в установленном порядке обратиться в суд, и суд определит, было нарушение или нет. Обсуждать этот вопрос, мне кажется, неуместно. Обсуждать его надо в правовом формате. Если кто-то считает, что есть нарушения, надо обращаться в соответствующие органы и инстанции", – прокомментировал Ростислав Владимирович.

"Я бы незаконных решений не подписывал"

Мы также поинтересовались у Ростислава Карандеева, какова была основная причина увольнения с должности и.о. ректора НМАУ Максима Тимошенко.

"Имела место оценка его как неэффективного руководителя на этом этапе. Он был назначен исполняющим обязанности. К сожалению, были допущены ошибки. Были нарушения в нескольких позициях: статуте академии, также – в некоторых постановлениях Кабинета Министров, к сожалению. Поэтому такое решение является законным и правомерным, конечно. Я поэтому и подписал его. Я бы незаконных решений не подписывал", - прокомментировал Ростислав Карандеев.

Тем временем зимой 2018 года активисты добились отстранения от должности ректора НМАУ Владимира Рожко, который руководил учреждением на протяжении 14 лет.

В свое время он баллотировался в Верховную Раду от бывшей Партии Регионов, а в 2016 году по результатам проверок Госфининспекции в академии установили, что деятельность ректора Владимира Рожка нанесла государству ущерб на 3,5 млн грн. МВД по факту обращения нардепа открыло уголовное производство.

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