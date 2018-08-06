Звинувачення у рейдерстві і виклики поліції: скандал у музичній академії ім. Чайковського

Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського (РБК-Україна, Віталій Носач)

В очікуванні виборів "повноцінного" ректора розгорівся скандал між двома тимчасовими очільниками навчального закладу

У Києві назріває скандал навколо зміни керівників Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Наказом Міністерства культури України за № 717/0/17-18 від 1 серпня 2018 року в.о. ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського призначено Першого проректора, доцента Анатолія Бровія, йдеться на сайті академії.

З таким рішенням не згоден громадський діяч і науковець, професор Максим Тимошенко, який із 11 червня 2018 по 1 серпня 2018-го займав посаду в.о. ректора цієї академії.

За словами Тимошенко, рішення про його звільнення – неправомірне, а Бровій вважає рішення законним, посилаючись на наказ Мінкульту. Підтримати Максима Тимошенко вирішили багато студентів і викладачів закладу. Вони пишуть йому листи підтримки і виходять на мітинги за в.о. ректора, протестуючи проти призначення Бровія. Також на захист Тимошенка став знаменитий режисер Роман Балаян.

Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського (РБК-Україна, Віталій Носач)

У конфлікті дійшло до викликів поліції, сутичок і звинувачень обох сторін у рейдерстві навчального закладу. Тим часом вибори повноцінного ректора академії очікують восени 2018-го. За словами колишніх студентів академії, за цей час із призначеннями керівництва закладу може статися все що завгодно, навіть зміна документів таким чином, щоб проведення конкурсу стало неможливим.

Styler вирішив розібратися в ситуації і наводить думки всіх трьох сторін конфлікту – оточення в.о. ректора Максима Тимошенко, якого відсторонили від посади, позицію новопризначеного в.о. ректора Анатолія Бровія та представника Міністерства культури України, який підписував наказ про кадрові зміни у навчальному закладі.

Підтримка студентів і звільнення викладачів

Як розповіла у коментарі для Styler Тетяна Хоменко, прес-секретар відстороненого від посади в.о. ректора НМАУ ім. П.І.Чайковського Максима Тимошенка, його звільнення ряд працівників закладу вважають незаконним, а сам Тимошенко почав системну боротьбу із корупцією у навчальному закладі, який донедавна очолював.

Фото: Макисм Тимошенко, якого нещодавно відсторонили від виконання обов'язків ректора академії (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Зараз на його місце призначили Анатолія Анатолійовича Бровія, який раніше працював у консерваторії проректором і юристом. 1 серпня Мінкультом був підписаний наказ про усунення Тимошенка з цієї посади, після чого призначили цю людину. Ми вважаємо, що у звільненні Тимошенко є порушення Трудового Кодексу, оскільки для його звільнення не було ніяких офіційних причин. Також не було здійснено ряд перевірок, які стали б підставою для звільнення, адже неможливо просто так людину звільняти без її відома і призначати когось іншого", - каже Тетяна Хоменко.

За її словами, коли про звільнення Тимошенка дізналися працівники академії, то багато хто з них написали звернення на ім'я президента, на ім'я прем’єр-міністра, на Міністерство культури зі словами обурення цією ситуацією. Також є аналогічне колективне звернення від тих, хто вчиться у академії, яке підписали близько ста студентів. Тимошенко здобув серед студентів і викладачів велику повагу, каже вона.

Крім того, за словами екс-студентів академії, Тимошенко почав боротися із корупцією в Академії і скасував обмеження, згідно з якими раніше студентам заборонялося займатися у приміщеннях після 9 вечора, якщо у них немає свого музичного інструмента.

Відео: Відсторонений в.о. ректора Максим Тимошенко про ситуацію, яка виникла навколо академії (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Зараз - період відпусток. Сам Міністр культури також перебуває у відпустці, і тому рішення про звільнення Тимошенка підписав Ростислав Карандєєв, державний секретар Міністерства культури України, який має право підпису таких документів. Також у відпустці дуже багато викладацького професорського складу. Можливо, на це і був розрахунок, що навряд чи хтось зможе піти на протест проти цих дій. Але 6 серпня студенти зібралися під Кабінетом Міністрів, щоб висловити свій протест проти звільнення Тимошенко", - додала Тетяна Хоменко.

Примітно, що пан Тимошенко пробув на посаді досить мало – півтора місяці. Втім, при цьому його прес-секретар Тетяна Хоменко запевняє, що цього часу було достатньо, аби він справив позитивне враження.

Фото: Листи на підтримку Максима Тимошенко (facebook.com/Максим Тимошенко)

"Позитивні враження підкріплюються також репутацією його батька, який займав посаду ректора академії із 1984 по 2004 рік (Олег Тимошенко, 1932-2010. Український хоровий диригент і педагог, Народний артист України, професор. У Київській консерваторії працював із 1963 року, займав посаду ректора з 1983 по 2004 рік – ред.). Він дуже багато зробив для навчального закладу. Крім того, шановані працівники академії, пані Гуменюк і пані Давидова, звільнилися на знак протесту зі звільненням Тимошенко, а до того вони більше тридцяти років пропрацювали разом із його батьком", - каже вона.

Крім того, за словами активістів, в цій історії фігурує і оперна співачка Марія Максакова.

"У нас окремо є консерваторія, окремо - оперна студія. Максакова хоче стати директором оперної студії. Але у неї немає відповідної освіти, щоб там викладати і працювати. І вона не є громадянкою України. Вони із Бровієм діють заодне. Крім того, Бровій працював при минулому ректора академії, якого раніше усунули за системні помилки і корупцію", - говорить колишня студентка академії ім. Чайковського Олександра Морозова.

Сторони звинувачують одна одну у рейдерському захопленні

Нещодавно представники обох сторін конфлікту - і Бровія, і Тимошенко, звинуватили одне одного у рейдерському захопленні академії.

У свою чергу новопризначений наказом Міністерства культури виконувач обов'язків ректора академії Анатолій Бровій, якого призначили замість Тимошенко, заявив, що звільнений в.о. ректора НМАУ намагається провести рейдерське захоплення навчального закладу і не дає новопризначеному очільнику приступити до виконання ним своїх законних обов’язків.

Про це йдеться у прес-релізі, яке отримало видання "Гордон".

Фото: Анатолій Бровій, якого призначили виконуючим обов'язки ректора академії, вважає наказ Мінкульту абсолютно законним (facebook.com/Анатолій Бровій)

За словами новопризначеного в.о. ректора Бровія, Максим Тимошенко не бажає вирішувати це питання у суді й навіть керує "натовпом тітушок".

"Тимошенко – син знаменитого ректора Олега Тимошенка. І мене дивує така неповага до академії, її колективу і пам'яті батька", – сказав він.

Так, 1 серпня Анатолій Бровій застав у своєму кабінеті "чотирьох невідомих, яких провели в це приміщенні нібито на запрошення колишнього в.о. ректора Тимошенка. Після виклику поліції сторони домовилися, що вирішувати конфлікт треба законно шляхом звернення в суд", - пише видання.

За словами Бровія, і самого відстороненого в.о. ректора Максима Тимошенка супроводжували "міцні хлопці". Вони спершу представились активістами, потім – журналістами, однак на прохання показати відповідне посвідчення відповіли агресивною відмовою. Бровій нагадав, що обіймає посаду першого проректора НМАУ з 2016-го року і за законом саме він має тимчасово очолити академію при звільненні з посади попереднього очільника закладу. Бровій каже, що звинувачення в його бік є безпідставними і не мають жодних підтверджень.

В той же час його опоненти стверджують, що Бровій зайшов у кабінет ректора за день до того, як приступив до виконання обовязків і намагався забрати печатку. Цьому почав протидіяти Тимошенко, що й викликало конфлікт.

Відео: Новопризначений в.о. ректора Анатолій Бровій вважає, що була проведена спроба рейдерського захоплення академії (facebook.com/Анатолій Бровій)

Варто додати, що листа зі схожими звинуваченнями у рейдерстві академії журналіст Styler отримав і від сторони Максима Тимошенко, якого нещодавно звільнили з посади.

На електронну пошту журналіста надійшов лист, що має назву "рейдерське захоплення консерваторії", навпаки, людьми Бровія. Також у прес-релізі нагадали про важливість самого навчального закладу для України.

"Національна Музична Академія України ім. П. І. Чайковського – основний центр розвитку культури України. Музиканти, випускники консерваторії, представляють Україну, як на державному, так і на міжнародному рівні", - нагадують у прес-релізі від прес-секретаря недавно відстороненого Максима Тимошенко.

"Були порушення в кількох позиціях"

Максим Тимошенко мав виконувати обов’язки ректора академії до виборів нового очільника навчального закладу 20 вересня 2018 року, але у його діяльності знайшли ряд порушень, стверджують у Мінкульті.

Щоб дізнатися позицію Міністерства культури України, Styler також зв'язався із Ростиславом Карандєєвим, державним секретарем Міністерства культури України, який підписував наказ Міністерства культури України за № 717/0/17-18 від 1 серпня 2018 року про призначення новим в.о. ректора академії Анатолія Бровія.

"Якщо хтось вважає, що Міністерство видало наказ з порушенням, то можна у встановленому порядку звернутися до суду, і суд визначить, було порушення чи ні. Обговорювати це питання, мені здається, недоречно. Обговорювати його треба у правовому форматі. Якщо хтось вважає, що є порушення, треба звертатися до відповідних органів та інстанцій" – прокоментував Ростислав Володимирович.

"Я би незаконних рішень не підписував"

Ми також поцікавилися у Ростислава Карандєєва, яка була основна причина звільнення з посади в.о. ректора НМАУ Максима Тимошенко.

"Мала місце оцінка його як неефективного керівника на цьому етапі. Він був призначений виконуючим обов’язки. На жаль, були допущені помилки. Були порушення в кількох позиціях: статуті академії, також – деякі постанови Кабінету Міністрів, на жаль. Тому таке рішення є законним та правомірним, звичайно. Я тому й підписав його. Я би незаконних рішень не підписував", - прокоментував Ростислав Карандєєв.

Тим часом взимку 2018 року активісти домоглися звільнення з посади ректора НМАУ Володимира Рожка, який керував закладом протягом 14 років.

Свого часу він балотувався до Верховної Ради від колишньої Партії Регіонів, а у 2016 році за результатами перевірок Держфінінспекції в академії встановили, що діяльність ректора Володимира Рожка завдала державі збитків на 3,5 млн грн. МВС за фактом звернення нардепа відкрило кримінальне провадження.

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