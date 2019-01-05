"Очень дружелюбный": что говорят о боксере Петре Очеретяном

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Человек, который лично знает Очеретяного, рассказал о нем всю правду

У Петра Очеретяного, который с одного удара убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны в центре Киева, есть брат-близнец Павел, который так же, как и его родственник, занимался боксом. На сегодняшний день оба закончили спортивную карьеру.

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Как известно, Петр и Павел учувствовали в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес). Правда, Павел провел на два поединка меньше, чем его брат.

Петр Очеретяный (фото: ringside24.com)

Отметим, что по словам людей, которые знают Очеретяного лично, он не стал бы бить человека "просто так". В частности, в комментарии Styler тренер по боксу из Киева Денис Илляшенко сказал, что обвиняемый в убийстве на самом деле дружелюбный и адекватный парень.

"Я тренировался вместе с этими братьями около пяти лет. И Петя, и Паша очень адекватные и дружелюбные парни. Если он (Петр Очеретяный - ред.) так поступил, значит произошло что-то экстраординарное. Может, потерпевший паренек что-то сказал или сделал... Его очень жаль. Но повторюсь: просто так Петр бы не ударил его. И то, что он сам пришел к "копам", - о многом говорит. Жаль обоих..." - сказал мужчина.

Напомним, что Петру Очеретяному "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы за убийство на территории ЖК "Французский квартал" 26-летнего Василия Хмелюка, который обеспечивал безопасность первых лиц государства. Судя по страницам в социальных сетях молодой жены Василия, он активно занимался спортом и много путешествовал.