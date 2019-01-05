"Дуже доброзичливий": що кажуть про боксера Петра Очеретяного

Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)

Людина, яка особисто знає Очеретяного, розповіла про нього всю правду

У Петра Очеретяного, який з одного удару убив 26-річного співробітника Управління держохорони в центрі Києва, є брат-близнюк Павло, який так само, як і його родич, займався боксом. На сьогоднішній день обидва закінчили спортивну кар'єру.

Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)

Як відомо, Петро і Павло брали участь в різних змаганнях у ваговій категорії до 90 кг (важка вага). Правда, Павло провів на два поєдинки менше, ніж його брат.

Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)

Зазначимо, що за словами людей, які знають Очеретяного особисто, він не став би бити людину "просто так". Зокрема, в коментарі Styler тренер по боксу з Києва Денис Ілляшенко сказав, що обвинувачений у вбивстві насправді доброзичливий і адекватний хлопець.

"Я тренувався разом з цими братами близько п'яти років. І Петя, і Паша дуже адекватні і доброзичливі хлопці. Якщо він (Петро Очеретяний - ред.) так вчинив, значить, сталося щось екстраординарне. Може, потерпілий хлопчина щось сказав чи зробив... Його дуже шкода. Але повторюся: просто так Петро б не вдарив його. І те, що він сам прийшов до "копів", - про щось говорить. Шкода обох..." - сказав чоловік.

Нагадаємо, що Петру Очеретяному "світить" від 7 до 15 років позбавлення волі за вбивство на території ЖК "Французький квартал" 26-річного Василя Хмелюка, який забезпечував безпеку перших осіб держави. Судячи по сторінкам в соціальних мережах молодої дружини Василя, він активно займався спортом та багато подорожував.