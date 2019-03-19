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Кто на очереди: пользователи сети об отставке Назарбаева

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 21:04
Кто на очереди: пользователи сети об отставке Назарбаева
Фото: kremlin.ru

Пользователи сети удивлены заявлением Назарбаева

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана. Пользователи сети бурно отреагировали на заявление Назарбаева.

Назарбаев поблагодарил жителей Казахстана за то, что они поддерживали его на выборах.

Стоит отметить, что Назарбаев занимал высший государственный пост с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента страны неограниченное количество раз.

"Ну да, ну да. Это тоже самое, что в Азербайджане уйдет с поста Ильхам Алиев. Ну или в России Вовочка. Алиев отдаст пост только Алиеву, а Вовочка - Димочке", - прокомментировал Олег Горловский.

"А жаль. Умный и прозорливый был политик", - отметил Андрей Киселев.

"Кто на очереди из бывших "братских" республик?! Лукашенко?" – написала Ирина Узун.

Кто на очереди: пользователи сети об отставке Назарбаева

Скриншот с Facebook

"Жалко толковый мужик", - подчеркнула Галина Двирская.

"Молодец", - прокомментировала Инна Падафет.

"Если ушел значит намечается что-то нерадостное. Просто так не уходят", - написала Светлана Алекс.

"Южанин зайдет. Назарбаев, молодец. Нам бы такого президента", - отметила Татьяна Балашова.

"Вместо себя назначил подполковника, или не успел?" - прокомментировал пользователь сети.

Кто на очереди: пользователи сети об отставке Назарбаева

Скриншот с Facebook

"У вас нет "русской весны" тогда дурацкий народ идет к вам", - написал Андрей Войтюк.

"Все! пропали казахи!" - отметила пользователь.

"Как только заговорил о казахском языке… началось", - написала Людмила Карапетян.

Напомним, что Путин довел до слез журналистку в Крыму.

Ранее сообщалось о том, что Россия больше не является надежным партнером цивилизованного мира.

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