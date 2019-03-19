Кто на очереди: пользователи сети об отставке Назарбаева

Пользователи сети удивлены заявлением Назарбаева
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с должности президента Казахстана. Пользователи сети бурно отреагировали на заявление Назарбаева.
Назарбаев поблагодарил жителей Казахстана за то, что они поддерживали его на выборах.
Стоит отметить, что Назарбаев занимал высший государственный пост с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента страны неограниченное количество раз.
"Ну да, ну да. Это тоже самое, что в Азербайджане уйдет с поста Ильхам Алиев. Ну или в России Вовочка. Алиев отдаст пост только Алиеву, а Вовочка - Димочке", - прокомментировал Олег Горловский.
"А жаль. Умный и прозорливый был политик", - отметил Андрей Киселев.
"Кто на очереди из бывших "братских" республик?! Лукашенко?" – написала Ирина Узун.
Скриншот с Facebook
"Жалко толковый мужик", - подчеркнула Галина Двирская.
"Молодец", - прокомментировала Инна Падафет.
"Если ушел значит намечается что-то нерадостное. Просто так не уходят", - написала Светлана Алекс.
"Южанин зайдет. Назарбаев, молодец. Нам бы такого президента", - отметила Татьяна Балашова.
"Вместо себя назначил подполковника, или не успел?" - прокомментировал пользователь сети.
Скриншот с Facebook
"У вас нет "русской весны" тогда дурацкий народ идет к вам", - написал Андрей Войтюк.
"Все! пропали казахи!" - отметила пользователь.
"Как только заговорил о казахском языке… началось", - написала Людмила Карапетян.
Напомним, что Путин довел до слез журналистку в Крыму.
Ранее сообщалось о том, что Россия больше не является надежным партнером цивилизованного мира.