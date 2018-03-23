В Одессе под кинотеатром обнаружили мужчину с ножом в сердце (фото)

Неизвестного нашли ночью

В Одессе в Семафорном переулке ночью возле кинотеатра "Синема-Сити" обнаружили тело неизвестного мужчины с ножом в сердце. Об этом сообщает "7 канал".

По данным издания, погибшему было около 50 лет. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу.

Фото: Место преступления (7kanal.com.ua)

Правоохранители устанавливают личность убитого и обстоятельства, при которых он погиб.

Установленные на здании камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Киеве бездомный умер в канализационном коллекторе.

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