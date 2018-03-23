В Одесі під кінотеатром виявили чоловіка з ножем у серці (фото)

Невідомого знайшли вночі

В Одесі в Семафорному провулку вночі біля кінотеатру "Сінема-Сіті" виявили тіло невідомого чоловіка з ножем у серці. Про це повідомляє "7 канал".

За даними видання, загиблому було близько 50 років. На місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу.

Фото: Місце злочину (7kanal.com.ua)

Правоохоронці встановлюють особу вбитого і обставини, за яких він загинув.

Встановлені на будівлі камери відеоспостереження зафіксували момент, як невідомий наніс чоловіку удар в область грудей і зник.

Раніше повідомлялося, що у Києві безпритульний помер у каналізаційному колекторі.

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