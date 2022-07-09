В Одессе посетитель магазина требовал, чтобы его обслужили на русском языке (видео)

Детали скандала

На видео показан агрессивный мужчина, который называет себя военным. Продавец вежливо отвечает ему на украинском языке, но получает в ответ хамство.

"Посетитель магазина требовал, чтобы его обслужили на русском языке. Продавец-херсонец продемонстрировал чудеса выдержки и терпения", - описали ролик.

"Ты просто рабочий, а я военный. Почему ты вообще не в армии", - говорит мужчина продавцу.

После этого якобы военный заявил сотруднику магазина, что он " в Одессе, а не в Украине".

Смотрите на видео, как все происходило.

В сети просят опознать мужчину и сделать его знаменитым на всю страну.