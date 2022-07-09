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В Одессе посетитель магазина требовал, чтобы его обслужили на русском языке (видео)

В Одессе разразился языковой скандал (соцсети)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе во время войны разгорелся языковой скандал. Дело в том, что в одном из магазинов города агрессивный покупатель требовал, чтобы его обслужили на русском языке.

Видео инцидента попало в сеть.

Детали скандала

На видео показан агрессивный мужчина, который называет себя военным. Продавец вежливо отвечает ему на украинском языке, но получает в ответ хамство.

"Посетитель магазина требовал, чтобы его обслужили на русском языке. Продавец-херсонец продемонстрировал чудеса выдержки и терпения", - описали ролик.

"Ты просто рабочий, а я военный. Почему ты вообще не в армии", - говорит мужчина продавцу.

После этого якобы военный заявил сотруднику магазина, что он " в Одессе, а не в Украине".

Смотрите на видео, как все происходило.

В сети просят опознать мужчину и сделать его знаменитым на всю страну.

Как мы ранее писали, ресторан в Виннице попал в языковой скандал, отказавшись обслуживать на украинском.

Кстати, скандальная украинская педагог Бильченко засветилась в России с символикой "Z".

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языковой скандал