Одесситки требуют официальных извинений от председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского

Скандальное заявление чиновника возмутило местных женщин

На открытии международных военных учений "Си Бриз-2018" глава облсовета, приветствуя американских военных, заявил: "особенно, я думаю, очень счастлива от проведения этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области". Слова Анатолия Урбанского вызвали возмущение участниц женского движения Evalution.

Видео: Глава Одесского облсовета считает, что женщины особенно рады учениям "Си Бриз 2018" (youtube.com/Избирком Одесса)

Девушки с Evalution назвали это высказывание председателя Одесского областного совета откровенно сексистским. Они настаивают на том, чтобы Анатолий Урбанский публично принес извинения одесситкам. В противном случае обещают организовать пикет под зданием облсовета. Ведь именно такое отношение украинской власти к своим гражданкам и формирует в мире имидж украинки - как дешевого товара, создает предпосылки для того, что украинские города становятся центрами секс-туризма.

Скриншот поста (facebook.com/Evalution.ukraine)

Движение Evalution объединило женщин, которые считают: пришло время менять имидж украинки, сложившийся в мире. Их девиз: "Я красивая, но это - не моя профессия".

Активистки твердят, что девушки не должны выбирать между двумя путями: выгодно выйти замуж или стать проституткой, ведь в современном мире, где женщины управляют правительствами и корпорациями, перед украинками открыто гораздо больше дорог. Положительных примеров женщин, которые сделали себя сами в Украине - уже более чем достаточно.

Фото: пресс-служба Evalution

По замыслу активисток Evalution, те, кто сумел "стать на ноги", помогут сделать это тем, кто еще не определился в жизни. Для этого Evalution открывает образовательную платформу и выходит на улицы городов, чтобы лично общаться с молодыми девушками.

Фото: пресс-служба Evaluation

Ранее сообщалось, что в Одесской области зафиксировали новый национальный рекорд - крупнейшая семья в Украине. В поселке Доброслав живет семья, которая насчитывает 346 взрослых и детей.

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