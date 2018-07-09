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Найбільша родина в Україні: в Одеській області встановили незвичайний рекорд

STYLERLIFE        09.07.2018 - 16:04
Фото: pixabay.com/Anemone123
Фото: pixabay.com/Anemone123

У рекордній родині налічується 346 людей

В Одеській області зафіксували новий національний рекорд - найбільша сім'я в Україні. У селищі Доброслав живе сім'я, яка налічує 346 дорослих і дітей. Про це повідомляє ТСН.

Найстаршому в сім'ї Семенюків - Павлу - 87 років, а наймолодшому - два тижні.

За даними видання в селищі живе цілий квартал родичів. Жоден з молодих членів сім'ї не покинув селище, - всі будують свої домівки поруч з родичами.

За словами члена сім'ї Віри Семенюк, дітей виходить 20 людей, онуків - 127, правнуків - 203 і праправнуків - три людини.

Відео: Найбільша родина в Україні (YouTube / ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Києві діти встановили новий танцювальний рекорд.

У День захисту дітей стартував Перший Київський бал. В столиці на два дні влаштували найбільший танцювальний майданчик для жителів і гостей міста. У перший день балу діти встановили новий танцювальний рекорд України - понад тисячу чоловік одночасно танцювали вальс на площі.

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Теги: Одесская область, национальный рекорд
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