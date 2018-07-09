Самая большая семья в Украине: в Одесской области установили необычный рекорд

В рекордной семье насчитывается 346 человек

В Одесской области зафиксировали новый национальный рекорд – самая большая семья в Украине. В поселке Доброслав живет семья, насчитывающая 346 взрослых и детей. Об этом сообщает ТСН.

Самому старшему в семье Семенюков – Павлу - 87 лет, а самому младшему - две недели.

По данным издания в поселке живет целый квартал родственников. Ни один из молодых членов семьи не покинул поселок, - все строят свои дома рядом с родственниками.

По словам члена семьи Веры Семенюк, детей выходит 20 человек, внуков – 127, правнуков – 203 и праправнуков - три человека.

Видео: Самая большая семья в Украине (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Киеве дети установили новый танцевальный рекорд.

В День защиты детей стартовал Первый Киевский бал. В столице на два дня устроили крупнейшую танцевальную площадку для жителей и гостей города. В первый день бала дети установили новый танцевальный рекорд Украины - свыше тысячи человек одновременно танцевали вальс на площади.

Неожиданные факты о персиках (видео: STYLER.rbc.ua)