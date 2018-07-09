Одеситки вимагають офіційних вибачень від голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського

Скандальна заява чиновника обурила місцевих жінок

На відкритті міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2018" глава облради, вітаючи американських військових, заявив: "особливо, я думаю, дуже щаслива від проведення цих щорічних навчань жіноча половина Одеси і Одеської області". Слова Анатолія Урбанського викликали обурення учасниць жіночого руху Evalution.

Відео: Голова Одеської облради вважає, що жінки особливо раді навчанню "Сі Бриз 2018" (youtube.com/Избирком Одесса)

Дівчата з Evalution назвали це висловлювання голови Одеської обласної ради відверто сексистським. Вони наполягають на тому, щоб Анатолій Урбанський публічно приніс вибачення одеситкам. В іншому випадку обіцяють організувати пікет під будівлею облради. Адже саме таке ставлення української влади до своїх громадянок, і формує в світі імідж українки - як дешевого товару, створює передумови для того, що українські міста, стають центрами секс-туризму.

Скріншот поста (facebook.com/Evalution.ukraine)

Рух Evalution об'єднав жінок, які вважають: прийшов час міняти імідж українки, що склався в світі. Їх девіз: "Я красива, але це - не моя професія".

Активістки стверджують, що дівчата не мають обирати між двома шляхами: вигідно вийти заміж або стати повією, бо в сучасному світі, де жінки керують урядами та корпораціями, перед українками відкрито значно більше доріг. Позитивних прикладів жінок, які зробили себе самі в Україні вже - більш ніж достатньо.

Фото: прес-служба Evalution

За задумом активісток Evalution, ті, хто зумів "стати на ноги", допоможуть зробити це тим, хто ще не визначився у житті. Для цього Evalution відкриває освітню платформу і виходить на вулиці міст, щоб особисто спілкуватися з молодими дівчатами.

Фото: прес-служба Evalution

Раніше повідомлялося, що в Одеській області зафіксували новий національний рекорд - найбільша сім'я в Україні. У селищі Доброслав живе сім'я, яка налічує 346 дорослих і дітей.

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