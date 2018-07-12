В Одесской области от удара молнии сгорела школа (фото)

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Местные власти обещают отремонтировать здание до начала учебного года

В городе Балта Одесской области сгорела школа. Об этом передает "Сегодня".

В издании сообщили, что пламя сначала охватило крышу здания, а потом перекинулось на третий этаж. Спасатели рассказали, что смогли ликвидировать пожар только через три часа после загорания. Местные жители также помогали пожарным – подвозили воду.

Погибших и пострадавших нет.

Видео: В Балте сгорела школа (youtube.com/Сегодня)

"В 00:09 на место прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже здания школы. Огонь повредил три учебных помещения, перекрытия и крышу здания на площади 200 квадратных метров", — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В ГСЧС пока причину инцидента назвать не могут, но очевидцы говорят, что в здание попала молния, когда на улице шел сильный ливень.

Фото: Школа после пожара (Сегодня)

"Ждем экспертов из Одессы, которые должны оценить нанесенный ущерб. Ведутся консультации с предпринимателями и с начальником отдела образования. Пока на месте пожара самоорганизовались дети и коллектив: они очищают помещения", - говорит пресс-секретарь Балтской объединенной территориальной громады Анна Рыбицкая.

Фото: Пожар в школе (odesa.dsns.gov.ua)

Журналисты узнали, что после пожара в детском лагере "Виктория", в этой школе прошла внеплановая проверка пожарной безопасности. Согласно документам, там нашли восемь нарушений правил безопасности, в том числе и отсутствие громоотвода.

"После проведения всех проверок и установления причин можно будет говорить о каких-то конкретных мероприятиях и нарушениях", - сказали в Балтской РГА.

Местные власти в свою очередь обещают отремонтировать школу до начала учебного года.

"Сотрудники Одесской ОГА уже на месте. Главная задача - успокоить детей и родителей. Лично ручаюсь, что к 1 сентября все 700 учеников пострадавшей школы будут распределены по учебным заведениям. Школу восстановим", - заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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