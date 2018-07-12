В Одеській області від удару блискавки згоріла школа (фото)

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Місцева влада обіцяє відремонтувати будівлю

У місті Балта Одеської області згоріла школа. Про це передає "Сегодня".

У виданні повідомили, що полум'я спочатку охопило дах будівлі, а потім перекинулося на третій поверх. Рятувальники розповіли, що змогли ліквідувати пожежу тільки через три години після загоряння. Місцеві жителі допомагали пожежникам – підвозили воду.

Загиблих і постраждалих немає.

Відео: У Балті згоріла школа (youtube.com/Сегодня)

"О 00:09 на місце прибули рятувальники встановили, що загоряння виникло на третьому поверсі будівлі школи. Вогонь пошкодив три навчальні приміщення, перекриття і дах будівлі на площі 200 квадратних метрів", — розповіли в прес-службі ДСНС в Одеській області.

У ДСНС поки причину інциденту назвати не можуть, але очевидці кажуть, що в будівлю влучила блискавка, коли на вулиці йшов сильний дощ.

Фото: Школа після пожежі (Сьогодні)

"Чекаємо експертів з Одеси, які повинні оцінити завданий збиток. Ведуться консультації з підприємцями та начальником відділу освіти. Поки на місці пожежі самоорганізувалися діти та колектив: вони очищають приміщення", - говорить прес-секретар Балтської об'єднаної територіальної громади Ганна Рибицька.

Фото: Пожежа в школі (odesa.dsns.gov.ua)

Журналісти дізналися, що після пожежі в дитячому таборі "Вікторія", в цій школі пройшла позапланова перевірка пожежної безпеки. Згідно з документами, там знайшли вісім порушень правил безпеки, в тому числі і відсутність громовідводу.

"Після проведення усіх перевірок та встановлення причин можна буде говорити про якісь конкретні заходи і порушення", - сказали в Балтської РДА.

Місцева влада в свою чергу обіцяє відремонтувати школи до початку навчального року.

"Співробітники Одеської ОДА вже на місці. Головне завдання - заспокоїти дітей і батьків. Особисто обіцяю, що до 1 вересня всі 700 учнів постраждалої школи будуть розподілені по навчальним закладам. Школу відновимо", - заявив глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Києві в музеї "Пирогово" сталася пожежа (фото).

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