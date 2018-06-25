Одесскую область побило крупным градом

Градом размером с черешню побило урожай

На севере Одесской области на выходных прошел сильный ливень и град размером с черешню. Об этом сообщил местный житель Михаил Лазаренко на своей странице в Facebook.

На севере Одесской области прошел сильный ливень, который затопил центральную часть города и разрушил часть дорожного полотна, а также крупный град, который побил урожай.

Скриншот фото (facebook.com/Михайло Лазаренко)

"Все фермеры Балтского района с нетерпением ждали дождя еще с апреля месяца. Этот благодатный дождь должен был спасти будущий урожай. Но имеем то, что имеем. К сожалению", - написал Михаил Лазаренко и опубликовал фотографии, на которых видно размер града, который побил стручки урожая.

Скриншот поста (facebook.com/Михайло Лазаренко)

Кстати, похолодание в Карпатах и выпавший снег вызвали ажиотаж в сети.

23 июня, на Черногорском хребте в Карпатах неожиданно выпал снег.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Иван Черногоский - облачно, а температура снизилась до нуля градусов. Падает снег", - говорится в сообщении.

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