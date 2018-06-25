Одеську область побило великим градом

Градом розміром з черешню побило врожай

На півночі Одеської області на вихідних пройшла сильна злива і град розміром з черешню. Про це повідомив місцевий житель Михайло Лазаренко на своїй сторінці в Facebook.

На півночі Одеської області пройшла сильна злива, яка затопила центральну частину міста і зруйнувала частину дорожнього полотна, а також крупний град, який побив врожай.

Скріншот фото (facebook.com/Михайло Лазаренко)

"Всі фермери Балтського району з нетерпінням чекали дощу ще з квітня місяця. Цей благодатний дощ повинен був врятувати майбутній урожай. Але маємо те, що маємо. На жаль", - написав Михайло Лазаренко і опублікував фотографії, на яких видно розмір граду, який побив стручки врожаю.

Скріншот поста (facebook.com/Михайло Лазаренко)

До речі, похолодання в Карпатах і сніг викликали ажіотаж у мережі.

23 червня, на Чорногорському хребті в Карпатах несподівано випав сніг.

"Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Іван Черногоський - хмарно, температура знизилася до нуля градусів. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

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