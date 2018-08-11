"Одни эмоции и полстакана": в сети подняли на смех главную пропагандистку Путина

Фото: Мария Захарова (mid.ru)

Пропагандистка написала "эмоциональный" пост

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову подняли на смех за "эмоциональный" пост в адрес Госдепартамента США. Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.

"СМИ: "Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции - это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения», - сказала руководитель пресс-службы Госдепа". Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США". И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - отметила она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/maria.zakharova.167)

Примечательно, что пропагандистка использовала в своем сообщении целый ряд эмодзи, что вызвало бурную реакцию пользователей сети.

"У Машки нет слов. Одни эмоции и полстакана", - сказал пользователь Юрий.

"Поставки кокса вообновились, видимо", - подчеркнул юзер Al .

"Словарь Вильяма Шекспира составляет 12000 слов. Словарь людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Мария Захарова легко и свободно обходилась 22 эмодзи", - уверен пользователь ehrte.

"Р – российская дипломатия", - сказал юзер Константин Македонский.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/meduzaproject)

Напомним, в пятницу, 27 июля, стало известно о гибели бойца с Прибалтики Майка Ронина, который защищал Украину от оккупантов с 2014 года. Об этом сообщила военнослужащая 54-й отдельной механизированной бригады Ксения Пантелеева.

Как сообщалось ранее, в Калуше Ивано-Франковской области внезапно умер участник Революции Достоинства и боец АТО в 2015-2016 годах Олег Рижко. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Иван Качмар. По словам Качмара, сердце Рижко остановилось 20 июля. Причиной смерти 35-летнего воина стала внезапная болезнь.

Также напомним, в субботу, 5 мая, стало известно о гибели известного кремлевского пропагандиста Марата Мусина. Об этом сообщает ТАСС.

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