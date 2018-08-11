"Одні емоції та півсклянки": в мережі підняли на сміх головну пропагандистку Путіна

Фото: Марія Захарова (mid.ru)

Пропагандистка написала "емоційний" пост

Офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову підняли на сміх за "емоційний" пост на адресу Держдепартаменту США. Відповідне повідомлення вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"ЗМІ: "Ми хотіли б мати хороші відносини з російським урядом. І санкції - це один інструмент з цілого набору, за допомогою якого ми можемо спробувати налаштувати будь-який уряд на поліпшення поведінки", - сказала керівник прес-служби Держдепу». Що ж це за набір-то, "за допомогою якого налаштовуються уряду на поліпшення поведінки для більш хороших відносин з США". І хотілося б пару прикладів того, де і як цей "набір" спрацював", - зазначила вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/maria.zakharova.167)

Примітно, що пропагандистка використовувала у своєму повідомленні цілий ряд емодзі, що викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

"У Машки немає слів. Одні емоції та півсклянки", - сказав користувач Юрій.

"Поставки коксу вообновились, мабуть", - підкреслив юзер Al .

"Словник Вільяма Шекспіра становить 12000 слів. Словник людоедського племені «Мумбо-Юмбо» становить 300 слів. Марія Захарова легко і вільно обходилася 22 емодзі", - впевнений користувач ehrte.

"Р – російська дипломатія", - сказав юзер Костянтин Македонський.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/meduzaproject)

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