В одном из парков Львова устроили свалку: полиция разыскивает виновников

Нарушителям грозит огромный штраф
Во Львове на территории парка "Снопковский" полицейские обнаружили несанкционированную свалку. Мусором завалили 240 квадратных метров. Правоохранители начали расследование по факту загрязнения территории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Возле улиц Зеленая, Липовая Аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства "Снопковский" устроили свалку из бытового и строительного мусора. По данным пресс-службы, нарушители нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 миллиона гривен.
Свалку нашли 6 июля. В четверг, 26 июля, прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 239 УКУ (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области.
Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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