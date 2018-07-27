В одном из парков Львова устроили свалку: полиция разыскивает виновников

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Нарушителям грозит огромный штраф

Во Львове на территории парка "Снопковский" полицейские обнаружили несанкционированную свалку. Мусором завалили 240 квадратных метров. Правоохранители начали расследование по факту загрязнения территории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Возле улиц Зеленая, Липовая Аллея в парке-памятнике садово-паркового искусства "Снопковский" устроили свалку из бытового и строительного мусора. По данным пресс-службы, нарушители нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 миллиона гривен.

Свалку нашли 6 июля. В четверг, 26 июля, прокуратура Львовской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 239 УКУ (загрязнение и порча земель) на основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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