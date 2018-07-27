В одному з парків Львова влаштували звалище: поліція розшукує винуватців

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Порушникам загрожує величезний штраф

У Львові на території парку "Снопківський" поліцейські виявили несанкціоноване звалище. Невідомі завалили сміттям 240 квадратних метрів. Правоохоронці почали розслідування за фактом забруднення території. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Біля вулиць Зелена, Липова Алея у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Снопківський" влаштували звалище з побутового і будівельного сміття. За даними прес-служби, порушники завдали збитків довкіллю на суму 110,7 мільйона гривень.

Сміття знайшли 6 липня. У четвер, 26 липня, прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 ККУ (забруднення та псування земель) на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

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