Одноразовая выплата пенсионерам: кто может рассчитывать на солидную прибавку весной

Коллаж РБК-Украина

Крупную доплату получат около двух миллионов пенсионеров

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал отдельную одноразовую выплату, которую смогут получить пенсионеры уже в марте-апреле 2019 года. Деньги для этих выплат были получены благодаря поступления от растаможки автомобилей на "еврономерах". Общая сумма дополнительного ресурса в Пенсионном Фонде составила 4,4 млрд гривен.

Однако обещанную сумму в 2410 гривен получат не все украинские пенсионеры. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, обладателями доплаты станет почти два миллиона пенсионеров.

На дополнительные выплаты смогут рассчитывать те украинские пенсионеры, которые сейчас получают минимальную пенсию из-за низких зарплат во время работы и имеют:

- стаж более 35 лет для мужчин/ более 30 лет для женщин и при этом они вышли на пенсии после 2011 года

- стаж 25 лет для мужчин/20 для женщин и при этом они вышли на пенсию до 2011 года

Выплаты будут осуществляться в два платежа по 1200 гривен. Все остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсии в связи с индексацией, которая запланирована на 1 марта.

Более 10 миллионов пенсий увеличатся в среднем на 255 гривен, при этом чиновники отмечают, что повышения менее чем на 100 гривен не будет.

"В случае, если размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 гривен", - пояснил Андрей Рева.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам указали на важный нюанс в повышении пенсий в марте.

А также рассказывали о том, когда ждать обещанное повышение пенсий в Украине.