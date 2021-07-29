"Офис за 960 млн": стало известно о планах бывших руководителей "Нафтогаза"

"Коболев так долго возглавлял Нафтогаз, что, конечно, начал думать, что это его собственность. В конце концов, почему бы и нет? У тебя ручной наблюдательный совет, которому ты платишь премии, а он платит их тебе. Ты потратил миллионы долларов на собственную поддержку в США. Все просто супер. Самое время улучшить себе условия работы. Несмотря на сотни миллионов премий, которые получал экс-глава Нафтогаза, он решил не отказывать себе и в других "простых жизненных радостях". Заработав для государства в 2020 минус 19 млрд грн, это вовсе не удержало его от решения арендовать новый офис за... 960 млн грн", - пишет он.

Эксперт рассказал, что в апреле 2020 правление "Нафтогаза" заключило договор об аренде офиса на Шелковичной, 3 за 23,8 млн долл на 10 лет, но в марте 2021, договор был перезаключен на 35,6 млн долл и увеличился срок аренды до 15 лет. По его словам, "контрагентом в этом деле выступила компания экс-регионала Калетника".

"Как нам заявляли весной, Коболева уволили за его нежелание давать деньги на "Большую стройку". То есть на дороги - ни-ни, а себе на офис под миллиард - без проблем. Все эти разговоры о эффективных менеджерах и реформах были ничем иным как ширмой, по которой прятались обычные распущенные роскошью сибариты", - отметил он.

Также Виктор Андрусив прокомментировал работу наблюдательного совета "Нафтогаза", который фактически проигнорировал такую ситуацию.

"Ну и давайте не забывать Наблюдательный совет. Который в интересах акционера, то есть нас с вами, конечно же за этим всем следил и дал прекрасную оценку "эффективному" менеджменту", - отметил он.

По данным эксперта, договор аренды на офис новое руководство НАК уже разорвало.