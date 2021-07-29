"Офіс за 960 млн": стало відомо про плани колишніх керівників "Нафтогазу"

"Коболєв так довго очолював Нафтогаз, що, звісно, почав думати, що це його власність. Зрештою, чому б і ні? В тебе ручна наглядова рада, якій ти платиш премії, а вона платить їх тобі. Ти витратив мільйони доларів на власну підтримку в США. Все просто супер. Саме час покращити собі умови роботи. Незважаючи на сотні мільйонів премій, які отримував екс-очільник Нафтогазу, він вирішив не відмовляти собі і в інших "простих життєвих радостях". Заробивши для держави в 2020 мінус 19 млрд грн, це зовсім не стримало його від рішення орендувати новий офіс за... 960 млн грн", - пише він.

Експерт розповів, що в квітні 2020 правління "Нафтогазу" уклало договір про оренду офісу на Шовковичній, 3 за 23,8 млн дол на 10 років, але в березні 2021, договір було переукладено на 35,6 млн дол і збільшився термін оренди до 15 років. За його словами, "контрагентом в цій справі виступила компанія екс-регіонала Калетніка".

"Як нам заявляли весною, Коболєва звільнили за його небажання давати гроші на "Велике будівництво". Тобто на дороги - ні-ні, а собі на офіс під мільярд - без проблем. Всі ці розмови про ефективних менеджерів і реформи були нічим іншим як ширмою, за якою ховались звичайні розбещені розкішшю сибарити", - зазначив він.

Також Віктор Андрусів прокоментував роботу наглядової ради "Нафтогазу", яка фактично проігнорувала таку ситуацію.

"А і давайте не забувати Наглядову раду. Яка в інтересах акціонера, тобто нас з вами, звісно ж за цим всім слідкувала і дала чудову оцінку "ефективному" менеджменту", - зазначив він.

За даними експерта, договір оренди на офіс нове керівництво НАК вже розірвало.