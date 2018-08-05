"Ограниченные люди": чемпионка Европы пожалела, что вернулась в РФ (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Девушка жалуется на отношение окружающих

Абсолютная чемпионка 2016 Arnold Classic Europe в номинации Women's Physique (смесь бодибилдинга и фитнеса) Валентина Мишина рассказала, что жалеет о возвращении в Российскую Федерацию. Соответствующий пост она разместила на своей странице в соцсети, передает "Обозреватель".

"За три месяца в Америке ни разу никто не высказал негативный комментарий в мой адрес. В России я неделю ровно. Лето... жарко. Да, я ношу шорты, не под жопу, обычные. Не было ни дня, чтоб мне не высказали дерьма. Бабка с палкой, кавказец, дети на площадке, девка на улице, русский парень, проходящий мимо. Я прохожу мимо, но они догоняют и лезут, размахивая клешнями перед моим носом, приговаривая, как же я себя изуродовала", - сказала она.

Фото: Валентина Мишина (facebook.com/bdsmovna)

Также Мишина уточнила, что подобных людей считает "ограниченными".

"Я не прошу меня любить, понимать, восхищаться. Просто пройди мимо, прими тот факт, что каждый в праве выглядеть как он хочет", - подчеркнула она.

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