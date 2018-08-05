"Обмежені люди": чемпіонка Європи пошкодувала, що повернулася в РФ (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Дівчина скаржиться на ставлення оточуючих

Абсолютна чемпіонка 2016 Arnold Classic Europe в номінації Women's Physique (суміш бодібілдингу та фітнесу) Валентина Мішина розповіла, що шкодує про повернення в Російську Федерацію. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі, передає "Обозреватель".

"За три місяці в Америці жодного разу ніхто не висловив негативний коментар на мою адресу. У Росії я рівно тиждень. Літо... жарко. Так, я ношу шорти, не під жопу, звичайні. Не було жодного дня, щоб мені не висловили лайна. Баба з палицею, кавказець, діти на майданчику, дівка на вулиці, російський хлопець, що проходить повз. Я проходжу повз, але вони наздоганяють і лізуть, розмахуючи клешнями перед моїм носом, примовляючи, як же я себе знівечила", - сказала вона.

Фото: Валентина Мішина (facebook.com/bdsmovna)

Також Мішина уточнила, що подібних людей вважає "обмеженими".

"Я не прошу мене любити, розуміти, захоплюватися. Просто пройдіть повз, прийми той факт, що кожен має право виглядати як він хоче", - підкреслила вона.

До речі, у середу, 1 серпня, у Харкові 57 жінок-парашютисток встановили унікальний світовий рекорд.

Раніше українець встановив новий національний рекорд з дайвінгу.

Також повідомлялося, що у Києві встановлено новий рекорд.

Польський велосипедист-експериментатор Крістіан Герба - п'ятиразовий рекордсмен Книги рекордів Гіннесса. На цей раз він вирішив піднятися на один з київських хмарочосів на велосипеді.

Герба подолав 35 поверхів і 888 сходинок. Рекорд польському спортсмену вдалося поставити за 17 хвилин 10 секунд.

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