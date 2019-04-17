Охрану, быстро: украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

Драка между нардепом и бывшим министром транспорта состоялась в прямом эфире телеканала во время одной из вечерних программ во вторник 16 апреля.

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко устроили перепалку в прямом эфире.

Это произошло вечером в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

Как Гончаренко, так и Червоненко, сначала перебивали друг друга, а телеведущая не могла их успокоить. После этого Алексей Гончаренко назвал Евгения Червоненко предателем.

"Ты закрой рот, перебежчик. Ход все. Был сначала за Кучму, потом за Ющенко, в 2010 году уже был за Януковича. Сейчас сидишь и говоришь, что за Тимошенко. И он еще рот открывает", - заявил нардеп.

После этого Червоненко быстро сорвался со своего места и бросился к обидчику. Их разводили ведущие.

Видео: Потасовка в прямом эфире (Youtube/112 Украина)

"Охрану приведите в студию, быстро", - попросила ведущая.

При этом за Евгения Червоненко пытался заступиться Нестор Шуфрич, известный как экс-член "Партии Регионов".

"Алексей, ты еще от меня сейчас получишь", - сказал Шуфрич.

По его словам, Евгений Червоненко никогда не был в "Партии Регионов". В свою очередь Гончаренко удивился тому, какую роль в этом инциденте выполняет Шуфрич и сказал, что не понял, почему он заступается за Червоненко.

Напомним, ранее в киевском метро произошел инцидент, во время которого неадекват набросился на ветерана АТО. Теперь Ветерану грозит инвалидность.

Также в Киеве прямо средь бела дня произошла массовая драка. Инцидент произошел из-за концерта в столице российских исполнителей. В одном из помещений было запланировано выступление российских исполнителей, против которого под помещение концерт-холла пришли протестовать митингующие.