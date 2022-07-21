UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Оккупанты гатят артой": волонтер срочно просит помочь ВСУ на линии фронта

Волонтер просит помощь для фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным, которые защищают страну на Запорожском направлении, срочно нужны квадрокоптеры и тепловизоры.

О срочном сборе средств на важную технику объявила известный волонтер Наталия Юсупова.

Для бойцов нужно срочно выкупить квадрокоптер и тепловизор.

"Я прошу помочь с покупкой квадрокоптера 85500 грн и тепловизора - 54 тысячи на очень тяжелое направление Запорожья!! На один тепловизор на Бахмуте уже собрали, оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Прошу, присоединяйтесь к помощи", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 Приват

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Напомним, что Жанна из Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины.

Напомним также, что ранее украинцы собрали 600 млн гривен на "Байрактары", после чего турецкий производитель дронов решил передать БПЛА бесплатно.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ