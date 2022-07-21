RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Окупанти гатять артою": волонтер терміново просить допомогти ЗСУ на лінії фронту

Волонтер просить допомогу для фронту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим, які захищають країну на Запорізькому напрямку, терміново потрібні квадрокоптери і тепловізори.

Про терміновий збір коштів на важливу техніку оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова.

Для бійців потрібно терміново викупити квадрокоптер і тепловізор.

"Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптера 85500 грн і тепловізора - 54 тисячі на дуже важкий напрямок Запоріжжя!! На один тепловізор на Бахмуті вже зібрали, окупанти гасять артою, все горить, у нас багато втрат і поранених. Прошу, приєднуйтесь до допомоги", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 Приват

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Нагадаємо, що Жанна із Закарпаття зірвала джекпот 30 мільйонів і передала виграш захисникам України.

Нагадаємо також, що раніше українці зібрали 600 млн гривень на "Байрактари", після чого турецький виробник дронів вирішив передати БПЛА безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ