Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:51
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Патриоты повесили стяг рядом с боевиками

В оккупированном Донецке в четверг, 7 июня, на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер" вывесили государственный флаг Украины. Об этом рассказал экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас футбольного клуба "Шахтер" Виталий Овчаренко на своей странице в соцсети Twitter. Он также опубликовал соответствующие фото.

"В Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер", неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. К отелю "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс – Арены" - 500 метров!" – от метил активист.

Фото: Флаг Украины (twitter.com/vital_ovchar)

Фото: Флаг Украины (twitter.com/vital_ovchar)

"Дончане подчеркивают и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина", – подчеркнул Овчаренко.

Скриншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Скриншот комментариев (twitter.com/vital_ovchar)

Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя замечено "российское" кафе.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

"Путешествие во времени": испанцы опубликовали свежие фото из Донецка "Там гадюки четыре года уже греются": в сети показали разницу между Киевом и оккупированным Донецком
Теги: Донецк, патриоты, флаг Украины
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь