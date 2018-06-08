В оккупированном Донецке вывесили флаг Украины (фото)

Патриоты повесили стяг рядом с боевиками

В оккупированном Донецке в четверг, 7 июня, на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер" вывесили государственный флаг Украины. Об этом рассказал экс-боец батальона "Артемовск" и один из лидеров ультрас футбольного клуба "Шахтер" Виталий Овчаренко на своей странице в соцсети Twitter. Он также опубликовал соответствующие фото.

"В Донецке на пересечении проспектов Мира и 75-летия ФК "Шахтер", неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. К отелю "Виктория" (где живут российские оккупанты) - 200 метров. До "Донбасс – Арены" - 500 метров!" – от метил активист.

Фото: Флаг Украины (twitter.com/vital_ovchar)

Фото: Флаг Украины (twitter.com/vital_ovchar)

"Дончане подчеркивают и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина", – подчеркнул Овчаренко.

Скриншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Скриншот комментариев (twitter.com/vital_ovchar)

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