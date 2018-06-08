В окупованому Донецьку вивісили прапор України (фото)

Патріоти повісили стяг поруч із бойовиками

В окупованому Донецьку в четвер, 7 червня, на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК "Шахтар" вивісили державний прапор України. Про це розповів екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один з лідерів ультрас футбольного клубу "Шахтар" Віталій Овчаренко на своїй сторінці у соцмережі Twitter. Він також опублікував відповідні фото.

"В Донецьку на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК "Шахтар", невідомі патріоти вивісили прапор України. До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів. До "Донбас – Арени" - 500 метрів!" – зазначив активіст.

Фото: Прапор України (twitter.com/vital_ovchar)

Фото: Прапор України (twitter.com/vital_ovchar)

"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк – це Україна", – підкреслив Овчаренко.

Скріншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Скріншот коментарів (twitter.com/vital_ovchar)

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