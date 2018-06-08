Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В окупованому Донецьку вивісили прапор України (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 09:51
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Патріоти повісили стяг поруч із бойовиками

В окупованому Донецьку в четвер, 7 червня, на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК "Шахтар" вивісили державний прапор України. Про це розповів екс-боєць батальйону "Артемівськ" і один з лідерів ультрас футбольного клубу "Шахтар" Віталій Овчаренко на своїй сторінці у соцмережі Twitter. Він також опублікував відповідні фото.

"В Донецьку на перетині проспектів Миру та 75-річчя ФК "Шахтар", невідомі патріоти вивісили прапор України. До готелю "Вікторія" (де живуть російські окупанти) - 200 метрів. До "Донбас – Арени" - 500 метрів!" – зазначив активіст.

Фото: Прапор України (twitter.com/vital_ovchar)

Фото: Прапор України (twitter.com/vital_ovchar)

"Донеччани наголошують і Європі, і світу, і Росії: "Донецьк – це Україна", – підкреслив Овчаренко.

Скріншот поста (twitter.com/vital_ovchar)

Скріншот коментарів (twitter.com/vital_ovchar)

Раніше повідомлялося, що у центрі Маріуполя помічено "російське" кафе.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)

"Подорож у часі": іспанці опублікували свіжі фото з Донецька "Там гадюки чотири роки вже гріються": в мережі показали різницю між Києвом і окупованим Донецькому
Теги: Донецк, патриоты, флаг Украины
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся