ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Мариуполе показали пляжи в разгар сезона (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 18 июля 2022 11:55
В оккупированном Мариуполе показали пляжи в разгар сезона (фото) Пляжи Мариуполя в разгар сезона - безлюдны (t.me/andriyshTime)
Автор: Людмила Жукова

Оккупированный Мариуполь в июле напоминает сцену из фильма про апокалипсис. Несмотря на фейки россиян о том, что пляжи забиты людьми, это совершенно не так.

Как в реальности выглядят пляжи в приморском городе показал советник мэра Петр Андрющенко.

Фейк оккупационных властей

Россияне распространяют новости о том, якобы в городе сейчас находится 220 тысяч украинцев. Но посмотрев на фото и видео с мест отдыха, можно убедиться, что это ложь.

Так, на популярном пляже "Песчаный" нет ни одного человека. Такая же ситуация и на Центральном пляже. Еще в прошлом году эти места отдыха были полны людей.

В оккупированном Мариуполе показали пляжи в разгар сезона (фото)Пляж в Мариуполе 17 июля (фото: t.me/andriyshTime)

"Вопрос, где люди? Где все эти 220 тысяч, о которых отчитываются оккупационные власти? Неужели все слушают концерт оркестра "На костях" и "Лесоповал"? Тоже нет. Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше", - сообщил Петр.

Андрющенко добавил, что ежедневно от 50 до 100 человек уезжает в Запорожье.

Смотрите видео с пляжей Мариуполя...

Как сообщалось, оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.

Также жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь