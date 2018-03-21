В оккупированном Симферополе прозвучала украинская песня (видео)

Композицию исполнили прямо на улице

В оккупированном Симферополе уличный музыкант исполнил украинскую песню. Соответствующее видео было опубликовано на странице издания "Крым. Реалии‏" в социальной сети Twitter.

Музыкант прямо посреди улицы исполнил композицию "Ой, смереко".

"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе", - сказано в подписи к ролику.

На кадрах видно, что уличный артист стоит у микрофона и поет украинскую песню. Мимо идут прохожие, которые кладут деньги ему в коробку. Один из слушателей даже пустился в пляс.

"Ой, смереко" - уличный артист поет украинскую песню в Симферополе.

ВИДЕО pic.twitter.com/vLLAi6ShQe — Крым. Реалии (@krymrealii) 20 марта 2018 г.

Видео: Музыкант спел украинскую песню в Симферополе (twitter.com/krymrealii)

Кстати, журналист дал важный совет по возвращению Крыма.

Он отметил, что президент России Владимир Путин не вечный и существует серьезный дефицит ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

"Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли возможно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина", - подчеркнул он.