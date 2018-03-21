В окупованому Сімферополі прозвучала українська пісня (відео)

Композицію виконали прямо на вулиці
В окупованому Сімферополі вуличний музикант виконав українську пісню. Відповідне відео було опубліковано на сторінці видання "Крим. Реалії" в соціальній мережі Twitter.
Музикант прямо посеред вулиці виконав композицію "Ой, смереко".
"Ой, смереко" - вуличний артист співає українську пісню в Сімферополі", - сказано в підписі до ролика.
На кадрах видно, що вуличний артист стоїть біля мікрофона і співає українську пісню. Мимо йдуть перехожі, які кладуть гроші йому в коробку. Один із слухачів навіть пустився в танок.
"Ой, смереко" - вуличний артист співає українську пісню в Сімферополі.— Крим. Реалії@krymrealii) 20 березня 2018 р.
ВІДЕО pic.twitter.com/vLLAi6ShQe
Відео: Музикант заспівав українську пісню в Сімферополі (twitter.com/krymrealii)
До речі, журналіст дав важливий рада по поверненню Криму.
Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін не вічний і існує серйозний дефіцит відповідального підходу до конструювання довгостроковій кримської політики.
"Зрозуміло, що Україна не може програти політичну війну за Крим, а виграти її сьогодні з допомогою сили або тільки юридичних методів навряд чи можливо. Потрібно набратися терпіння і готуватися до ведення роз'яснювальної та пропагандистської роботи в Криму – шукати спосіб достукатися до свідомості кожного кримчанина", - підкреслив він.