Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Он просто из-за забора тренируется": в Днепропетровской области мужчина устроил тир по животным

STYLERLIFE        24.03.2018 - 08:44
Фото: собака в больнице (РБК-Украина)
Фото: собака в больнице (РБК-Украина)

Мужчина свою вину не признает, но все соседи на него жалуются

Жители поселка Кулебовка Днепропетровской области обвиняют своего соседа в том, что он из пневматического ружья стреляет по домашним животным и ранил уже с десяток кошек и собак, а некоторых даже убил. Вызванные полицейские оказались беспомощны в этой ситуации, говорится в сюжете ТСН.

Своего 4-летнего Лорда, который истекал кровью у собственной будки, Марина нашла вечером и повела к ветеринару, который сразу заявил: рана от пули. Она знает, кто стрелял и даже из чего:

"Это из пневматики стрелял наш сосед. Это уже не один раз", - говорит женщина.

Соседи уверяют, что по животным человек стреляет давно. У Лилии Топольник тот же мужчина подстрелил маленького песика, а когда женщина пришла спросить, чем животное его обидело, чуть не пострадала сама.

"Он проявил агрессию и спустил на меня собаку", - утверждает женщина.

Другая соседка свое лицо показывать вообще боится и говорит, что не уверена, не захочет ли мужчина отомстить ей. У нее на глазах он пострелял двух бродячих собак.

"Ничего они не делали, они не трогали! Он просто из-за забора тренируется", - убеждена она. Жители близлежащих домов говорят, что случаи, когда агрессивный мужчина натравливал своих собак на прохожих, также нередки, поэтому все вокруг живут в страхе.

Человек, о котором такое говорят, среднего возраста, имеет жену и двух маленьких детей. Журналистам он так и не открыл. По телефону отрицал, что стрелял по животным и сразу положил трубку.

Мужчина регулярно стреляет по животным (видео: tsn.ua)

Не справились с удивительным ненавистником животных и полицейские.

"Он заперся в своем дворе и тоже спустил собаку. Следователь и следственно-оперативная группа не смогли зайти в здание", - рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В полиции собираются открыть производство по статье о жестоком обращении с животными. Если вину мужчины докажут, ему грозит штраф в 850 гривен или арест на полгода.

Отметим, сеть растрогала история про храбрую собаку в Киеве.

"Бэби-бум": мариупольский зоопарк привыкает жить на новом месте (видео) Ищут новых владельцев: в Харькове зоозащитники приютили собак, у которых умерла хозяйка
Теги: животные, стрельба
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top