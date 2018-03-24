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"Він просто з-за паркану тренується": у Дніпропетровській області чоловік влаштував тир по тваринах

STYLERLIFE        24.03.2018 - 08:44
Фото: собака в лікарні (РБК-Україна)
Фото: собака в лікарні (РБК-Україна)

Чоловік свою провину не визнає, але всі сусіди на нього скаржаться

Жителі селища Кулебівка Дніпропетровської області звинувачують свого сусіда в тому, що він з пневматичної рушниці стріляє по домашнім тваринам і поранив вже з десяток кішок і собак, а деяких навіть убив. Викликані поліцейські виявилися безпорадними в цій ситуації, йдеться в сюжеті ТСН.

Свого 4-річного Лорда, який стікав кров'ю у власній будці, Марина знайшла увечері і повела до ветеринара, який відразу заявив: рана від кулі. Вона знає, хто стріляв і навіть з чого:

"Це з пневматики стріляв наш сусід. Це вже не один раз", - говорить жінка.

Сусіди запевняють, що по тваринах людина стріляє давно. У Лілії Топольник той самий чоловік підстрелив маленького песика, а коли жінка прийшла запитати, чим тварина його образила, мало не постраждала сама.

"Він виявив агресію і спустив на мене собаку", - стверджує жінка.

Інша сусідка своє обличчя показувати взагалі боїться і каже, що не впевнена, чи не захоче чоловік помститися їй. У неї на очах він постріляв двох бродячих собак.

"Нічого вони не робили, вони не чіпали! Він просто з-за паркану тренується", - переконана вона. Жителі довколишніх будинків кажуть, що випадки, коли агресивний чоловік нацьковував своїх собак на перехожих, також нерідкі, тому все навколо живуть в страху.

Людина, про яку таке кажуть, середнього віку, має дружину і двох маленьких дітей. Журналістам він так і не відкрив. По телефону заперечував, що стріляв по тваринах і відразу поклав трубку.

Чоловік регулярно стріляє по тваринах (відео: tsn.ua)

Не впоралися з дивним ненависником тварин і поліцейські.

"Він зачинився в своєму дворі і теж спустив собаку. Слідчий і слідчо-оперативна група не змогли зайти в будівлю", - розповіла прес-секретар ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

У поліції збираються відкрити виробництво за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує штраф в 850 гривень або арешт на півроку.

Відзначимо, мережа зворушила історія про хоробру собаку в Києві.

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Теги: тварини, стрельба
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