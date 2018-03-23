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"Бесстрашно бросилась спасать": сеть растрогала история про храбрую собаку в Киеве

STYLERЖивотные        23.03.2018 - 15:47
Фото: Шери (facebook.com/Анна Сорока)
Фото: Шери (facebook.com/Анна Сорока)

Животное отчаянно защищало своего временного хозяина

В Киеве храбрая собака Шери спасла от нападения мужчину. Об этом рассказала Анна Сорока на своей странице в Facebook.

"Сегодня Шери защитила своего человека (временного папу Алексея) от страшной угрозы! Она не обучена на защиту, но бесстрашно бросилась спасать. Оба целы. Алексей отделался пораненной рукой", - написала женщина.

Фото: Шери (facebook.com/Анна Сорока)

"Леша ушел гулять с Шери на озеро, бегали. Шери была без поводка и прекрасно слушалась. Лешу сбили с ног и направили нож к горлу, он закрылся бутылкой. Шери прыгнула на нападавшего и разорвала ему руку", - рассказали об инциденте.

Скриншот (facebook.com/Анна Сорока)

В скором времени семья, где Шери была на передержке, уедет, и собаке нужен новый дом.

Фото: Шери (facebook.com/Анна Сорока)

"Эта замечательная собака заслуживает на дом и семью! Обратите на нее внимание. Она будет лучшим другом и защитником! 27 марта временная ее семья уезжает и Шери очень нужна передержка. А лучше сразу дом", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/Анна Сорока)

В комментариях пользователи восхитились храбростью собаки.

"Молодец Шери! Вот как надо любить человека, а человек – собаку", - пишут в сети.

"Они готовы на все ради своего человека!" – отметили в комментариях.

Напомним, что в Днепре собака не покидала умершую хозяйку и не давала подойти к трупу.

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Теги: животные, собака
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