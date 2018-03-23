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"Безстрашно кинулася рятувати": мережу зворушила історія про хороброго собаку в Києві

STYLERТварини        23.03.2018 - 15:47
Фото: Шері (facebook.com/Анна Сорока)
Фото: Шері (facebook.com/Анна Сорока)

Тварина відчайдушно захищала свого тимчасового господаря

У Києві хоробрий собака Шері врятував від нападу чоловіка. Про це розповіла Анна Сорока на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Шері захистила свого людини (тимчасового тата Олексія) від страшної загрози! Вона не навчена на захист, але безстрашно кинулася рятувати. Обидва цілі. Олексій відбувся пораненою рукою", - написала жінка.

Фото: Шері (facebook.com/Анна Сорока)

"Льоша пішов гуляти з Шері на озеро, бігали. Шері була без повідка і чудово слухалася. Льошу збили з ніг і направили ніж до горла, він закрився пляшкою. Шері стрибнула на нападника і розірвала йому руку", - розповіли про інцидент.

Скріншот (facebook.com/Анна Сорока)

Незабаром сім'я, де Шері була на перетримці, поїде, і собаці потрібен новий будинок.

Фото: Шері (facebook.com/Анна Сорока)

"Цей чудовий собака заслуговує на дім і родину! Зверніть на нього увагу. Вінбуде найкращим другом і захисником! 27 березня його тимчасова сім'я їде і Шері дуже потрібна перетримка. А краще відразу будинок", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/Анна Сорока)

У коментарях користувачі захопилися хоробрістю собаки.

"Молодець Шері! Ось як треба любити людину, а людина – собаку", - пишуть в мережі.

"Вони готові на все заради своєї людини!" – відзначили в коментарях.

Нагадаємо, що в Дніпрі собака не покидала померлу господиню і не давала підійти до трупа.

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Теги: тварини, собака
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