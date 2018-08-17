"Она не отказывалась от них": правда о женщине, которую спустя 23 года разыскивают сестры (видео)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Женщина не отказывалась от своих детей

История розыска матери двумя девушками, которых еще в детстве разлучили, Джулии и Татьяны Кулинич, получила неожиданное продолжение. Оказывается, женщина не отказывалась от них и проживала неподалеку. Об этом рассказала ее кума Марина, передает ТСН.

"Она ничего не говорила. Она рыдала. Всю свою любовь она передала моим детям. Они ее очень сильно любили. Ей деваться было не куда. Рассказала, что у нее дочки есть. Но она не отказывалась от них, и каждый день думала. Как мать, она была бы просто великолепной", - сказала она.

Более того, удалось также найти и саму женщину, которая попросила дочерей о встрече.

"Юля, доченька, Таня, я хочу у вас попросить прощения. Мне тяжело. Морально мне тяжело. Я вас люблю. Никогда вас не забывала. И хотела бы с вами встретится, если можно", - сказала Светлана Кулинич.

Как оказалось, женщина сейчас проживает на территории города, который находится под контролем террористов.

Видео: продолжение истории Светланы Кулинич (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, продолжается история розыска матери двух девушек, которых еще в детстве разлучили, Джулии и Татьяны Кулинич. Кума женщины, считавшейся пропавшей без вести, вывела детективов и сестер на ее след.

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