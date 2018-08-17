"Вона не відмовлялася від них": правда про жінку, яку через 23 року розшукують сестри (відео)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Жінка не відмовлялася від своїх дітей

Історія розшуку матері двома дівчатами, яких ще в дитинстві розлучили, Джулії та Тетяни Кулинич, отримала несподіване продовження. Виявляється, жінка не відмовлялася від них і проживала неподалік. Про це розповіла її кума Марина, передає ТСН.

"Вона нічого не говорила. Вона ридала. Всю свою любов вона передала моїм дітям. Вони її дуже сильно любили. Їй діватися не було куди. Розповіла, що у неї дочки є. Але вона не відмовлялася від них, і кожен день думала. Як мати, вона була б просто чудовою", - сказала вона.

Більше того, вдалося також знайти і саму жінку, яка попросила дочок про зустріч.

"Юля, доню, Таня, я хочу у вас попросити вибачення. Мені важко. Морально мені важко. Я вас люблю. Ніколи вас не забувала. І хотіла б з вами зустрітися, якщо можна", - сказала Світлана Кулініч.

Як виявилося, жінка зараз проживає на території міста, який знаходиться під контролем терористів.

Відео: продовження історії Світлани Кулинич (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, триває історія розшуку матері двох дівчат, яких ще в дитинстві розлучили, Джулії та Тетяни Кулинич. Кума жінки, що вважалася зниклою без вісті, вивела детективів і сестер на її слід.

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