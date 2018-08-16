Сестры пытаются найти мать, бросившую их 23 года назад: появилась информация о женщине

Коллаж (РБК-Украина)

Девушки смогли выйти на след матери

Продолжается история розыска матери двух девушек, которых еще в детстве разлучили, Джулии и Татьяны Кулинич. Кума женщины, считавшейся пропавшей без вести, вывела детективов и сестер на ее след. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Выяснилось, что супруг Светланы часто употреблял алкоголь. Однажды женщина пропала. "Он такой, любил выпить. День-два узнали, что ее нет. Мы вызвали милицию. Они проводили с ним беседы. Не могло, что она вот так бросит детей. Он мог ее убить", - рассказала селяне. 13 лет назад мужчина умер. Официальный розыск также не дал результатов. После исчезновения Светланы ее дочек отправили в приют, но почему-то вскоре разлучили. Татьяну отправили в Красный Лиман, а на тот момент еще Юлю – в Славянск.

Видео: youtube.com/ТСН

Профессор Донецкого юридического института внутренних дел узнал, что Светлану из квартиры выгнал отчим, когда у женщины никого больше не оставалось. "Осуждать ее не могу. Возможно, ее жизнь подтолкнула так сделать, не было у нее ничего. Когда родители умерли, у нее не осталось ничего", - сообщили коллеги транспортного депо, в котором Светлана когда-то работала водителем троллейбуса.

Сначала женщина отправилась жить к лучшей подруге, а потом поехала с дочерями в деревню к бывшему супругу и там и осталась. "Во-первых, их забирать было некуда. Она мне все время говорила: а куда я их заберу? Потом она узнала, что в розыск подали – и тем более не поехала. Мы ее уговаривали поехать в детдом, посмотреть со стороны – нет, и все. Боялась, что ее посадят. Обычно, когда забирают детей, лишают материнства. А потом уже было поздно. Это ее боль", - рассказала подруга Светланы.

Продолжение истории скоро выяснится.

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