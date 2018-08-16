Сестри намагаються знайти матір, яка покинула їх 23 роки тому: з'явилася інформація про жінку

Колаж (РБК-Україна)

Дівчата змогли вийти на слід матері

Триває історія розшуку матері двох дівчат, яких ще в дитинстві розлучили, Джулії та Тетяни Кулинич. Кума жінки, що вважалася зниклою без вісті, вивела детективів і сестер на її слід. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що чоловік Світлани часто вживав алкоголь. Одного разу жінка зникла. "Він такий, любив випити. День-два дізналися, що її немає. Ми викликали міліцію. Вони проводили з ним бесіди. Не могло, що вона ось так кине дітей. Він міг її вбити", - розповіли селяни. 13 років тому чоловік помер. Офіційний розшук не дав результатів. Після зникнення Світлани її дочок відправили в притулок, але чомусь незабаром розлучили. Тетяну відправили в Червоний Лиман, а на той момент ще Юлю – до Слов'янська.

Відео: youtube.com/ТСН

Професор Донецького юридичного інституту внутрішніх справ дізнався, що Світлану з квартири вигнав вітчим, коли у жінки нікого більше не залишалося. "Засуджувати її не можу. Можливо, її життя підштовхнуло так зробити, не було у неї нічого. Коли батьки померли, у неї не залишилося нічого", - повідомили колеги транспортного депо, в якому Світлана колись працювала водієм тролейбуса.

Спочатку жінка вирушила жити до кращої подруги, а потім з дочками поїхала в село до колишнього чоловка і там і залишилася. "По-перше, їх було нікуди забирати. Вона мені весь час говорила: а куди я їх заберу? Потім вона дізналася, що в розшук подали – і тим більше не поїхала. Ми вмовляли поїхати в дитбудинок, подивитися з боку – ні, і все. Боялася, що її посадять. Зазвичай, коли забирають дітей, позбавляють материнства. А потім вже було пізно. Це її біль", - розповіла подруга Світлани.

Продовження історії скоро з'ясується.

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