Уникальный случай: сестры из разных континентов пытаются найти мать, бросившую их 23 года назад

Коллаж (РБК-Украина)

Сестры привлекли частных детективов для того, чтобы докопаться до правды

Джулия, которая раньше была Юлией Кулинич, из Америки, и Татьяна Кулинич ищут свою родную мать, которая бросила их 23 года назад. Сестры даже привлекли в дело частных детективов. Об этом сообщает ТСН.

Девушки росли в разных интернатах на Донбассе. Приемные родители Джон и Лесли вывезли Юлю из Украины еще подростком. Разрешение на это дала старшая сестра в 2005 году, поскольку на тот момент она уже была совершеннолетней. После этого девочки потеряли связь почти на 10 лет.

В 10 лет Юля увидела папку со своей фамилией в интернате и узнала о том, что у нее есть сестра Таня, которая живет в другом интернате. Тогда она написала свое первое письмо сестре. Среди сохранившихся вещей из детства у нее осталось неотправленное письмо к родной маме.

Видео: Семейный детектив (youtube.com/ТСН)

Тане сейчас 30 лет, у нее есть шестилетний сын, которого она сама воспитывает. Во второй раз Джулия разыскала Таню, когда на Донбассе началась война и стала опекать старшую сестру. Она снимает ей квартиру в Мариуполе, дает деньги на жизнь и каждое лето они видятся.

Сестры по-прежнему хотят найти маму. Они обратились в международную ассоциацию расследователей и экспертов в кризисных ситуациях. Расследование стало сенсацией в кругу детективов. Они утверждают, что такой случай уникален.

Напомним, вчера, 14 августа, стала известная история о четырехлетнем мальчике Владиславе, которого родители морили голодом. Отец ребенка – депутат районного совета - рассказал свою версию по поводу состояния здоровья сына. Он утверждает, что в раньше над ним ставили опыты.

Ранее мы сообщали, что под Киевом вблизи Броваров правоохранители обнаружили женщину, которая жила с двумя малолетними детьми среди леса в палатке.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах