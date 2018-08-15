Унікальний випадок: сестри з різних континентів намагаються знайти матір, яка кинула їх 23 роки тому

Колаж (РБК-Україна)

Сестри залучили приватних детективів для того, щоб докопатися до правди

Джулія, яка раніше була Юлією Кулинич, з Америки, і Тетяна Кулинич шукають свою рідну матір, яка покинула їх 23 роки тому. Сестри навіть залучили до справи приватних детективів. Про це повідомляє ТСН.

Дівчата зростали в різних інтернатах на Донбасі. Прийомні батьки Джон Леслі вивезли Юлю з України ще підлітком. Дозвіл на це дала старша сестра в 2005 році, оскільки на той момент вона вже була повнолітньою. Після цього дівчата втратили зв'язок майже на 10 років.

У 10 років Юля побачила папку зі своїм прізвищем в інтернаті і дізналася про те, що у неї є сестра Таня, яка живе в іншому інтернаті. Тоді вона написала свій перший лист сестрі. Серед збережених речей з дитинства у неї залишився невідправлений лист до рідної мами.

Відео: Сімейний детектив (youtube.com/ТСН)

Тані зараз 30 років, у неї є шестирічний син, якого вона сама виховує. Вдруге Джулія розшукала Таню, коли на Донбасі почалася війна і стала опікувати старшу сестру. Вона знімає їй квартиру в Маріуполі, дає гроші на життя і кожне літо вони бачаться.

Сестри, як і раніше, хочуть знайти маму. Вони звернулися в міжнародну асоціацію розслідувачів та експертів у кризових ситуаціях. Розслідування стало сенсацією в колі детективів. Вони стверджують, що такий випадок унікальний.

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