Под Киевом женщина с двумя детьми жила в палатке среди леса

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Детей забрали от горе-матери и отправили в больницу

Под Киевом вблизи Броваров правоохранители обнаружили женщину, которая жила с двумя малолетними детьми среди леса в палатке. Об этом передает пресс-служба полиции Киевской области.

Сначала в полицию поступила информация о том, что в электропоезде сообщением Киев - Нежин ходит женщина с маленьким ребенком и попрошайничает.

Правоохранители сразу же отреагировали на обращение. Они провели проверку, опросили жителей населенного пункта, где видели похожую женщину с ребенком. Вскоре полицейские установили место, где жила семья с малолетними детьми в ужасных условиях.

Женщина с детьми жила в самодельной палатке в лесу вблизи железнодорожной колеи.

Трехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика отправили в местную больницу.

Как оказалось, 45-летняя женщина, которая назвалась матерью малышей, не смогла предоставить правоохранителям на них никаких документов. Поэтому пока неизвестно, действительно ли нищенка – мать этих несчастных детей.

"По данному факту продолжается проверка, предоставлены соответствующие запросы в родильных домов, где по словам женщины она рожала этих детей. Также решается вопрос о направлении малолетних в приют", - сообщили правоохранители.

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