Під Києвом жебрачка з двома дітьми жила в палатці серед лісу

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Дітей забрали від горе-матері і відправили в лікарню

Під Києвом поблизу Броварів правоохоронці виявили жінку, яка жила з двома малолітніми дітьми серед лісу у палатці. Про це передає прес-служба поліції Київської області.

Спочатку в поліцію надійшла інформація про те, що в електропоїзді сполученням Київ - Ніжин ходить жінка з маленькою дитиною та жебракує.

Правоохоронці відразу ж відреагували на звернення. Вони провели перевірку, опитали жителів населеного пункту, де бачили схожу жінку з дитиною. Невдовзі поліцейські встановили місце, де мешкала родина з малолітніми дітьми у жахливих умовах.

Жінка з дітьми жила в саморобному наметі в лісі поблизу залізничної колії.

Трьохрічну дівчинку та двохрічного хлопчика відправили до місцевої лікарні.

Як виявилося, 45-річна жінка, яка назвалась матір’ю малечі, не змогла надати правоохоронцям на них жодних документів. Тому поки що невідомо, чи дійсно жебрачка – мати цих нещасних дітей.

"За даним фактом триває перевірка, надано відповідні запити до пологових будинків, де за словами жінки вона народжувала цих дітей. Також вирішується питання про направлення малолітніх до притулку", - повідомили правоохоронці.

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