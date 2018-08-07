Сбежал из дома: в Мариуполе разыскали 10-летнего путешественника

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Мальчика нашли в 45 км от его города

В Мариуполе Донецкой области полиция нашла десятилетнего мальчика, который сбежал из дома. До того, как его нашли, ребенок успел проделать путь в 45 км от города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В понедельник, 6 августа, из-за напряженных отношений с родителями мальчик решил уйти из дома.

Его искали инспекторы ювенальной превенции Центрального отдела и сотрудники полиции. Были проработаны прилегающие территории, железнодорожный и автовокзалы. Также правоохранители опросили друзей и знакомых пропавшего мальчика.

Спустя несколько часов его нашли в Никольском районе. Оказалось, что мальчик гостил у родственницы. О своих планах он никому не рассказал, взял сбережения, сел на автобус и поехал к тетке.

Правоохранители провели беседу со всеми членами семьи. На мать составили административный протокол по ст. 184 - "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Ранее сообщалось, что под Киевом пропал ребенок.

Напомним, также в Киеве пропала 15-летняя девушка.

Кстати, в Киеве ищут инженера-ученого. Пропал главный инженер научно-исследовательского института 32-летний Сергей Примак, который был на банкете с коллегами по случаю дня рождения руководителя.

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